Mord mit Insulin? Pfleger in Landshut vor Gericht

Mit der Gabe von Insulin soll ein Pfleger in einem Seniorenheim eine 90-Jährige getötet und versucht haben, zwei weitere Frauen zu töten. Diese beiden wurden von einem Notarzt gerettet. Nun wird dem Pfleger vor dem Landgericht Landshut der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Der Angeklagte machte zunächst keine Angaben.

Der Anklage nach war der Pfleger seit 2020 in der Einrichtung in Zolling nördlich von München beschäftigt. Die Fälle der Insulin-Gabe sollen sich zwischen April 2023 und Januar 2024 ereignet haben.

Angeklagt sind zudem zwei Fälle aus dem August 2020 und Februar 2023, bei denen der Mann eine Frau trotz massiver Beschwerden nicht behandelt - die Frau starb wenig später - und eine weitere eingesperrt haben soll. Hier lauten die Vorwürfe vorsätzliche Körperverletzung durch Unterlassen und Freiheitsberaubung.

Für das Verfahren sind zunächst vier weitere Verhandlungstage bis Mitte Oktober angesetzt.

Icon vergrößern Vor dem Landgericht Landshut ist ein Pfleger angeklagt. Er soll eine Seniorin ermordet haben. Foto: Malin Wunderlich/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vor dem Landgericht Landshut ist ein Pfleger angeklagt. Er soll eine Seniorin ermordet haben. Foto: Malin Wunderlich/dpa