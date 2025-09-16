Verpuffung löst Räumung von Donau-Einkaufszentrum aus

Im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg hat sich eine explosionsartige Verpuffung in einer Metzgerei ereignet. Der Zwischenfall am Montagabend gegen 19 Uhr sei vermutlich durch eine chemische Reaktion ausgelöst worden, teilte die Polizei mit. Eine Mitarbeiterin erlitt leichte Verbrennungen und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Das Einkaufszentrum wurde vorsorglich geräumt, weitere Menschen kamen nach aktuellem Stand nicht zu Schaden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren rasch vor Ort und schlossen mögliche Gefahrenquellen aus. Nach abschließenden Messungen konnte das betroffene Stockwerk wieder freigegeben werden.

Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Verpuffung dauern an.