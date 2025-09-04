Icon Menü
Rettungseinsatz: Vermisster 83-Jähriger tot in Weiher gefunden

Rettungseinsatz

Vermisster 83-Jähriger tot in Weiher gefunden

Hunderte Rettungskräfte suchen tagelang in Oberbayern nach einem Rentner - in der Hoffnung, ihn noch lebend zu finden. Die hat sich jetzt zerschlagen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rettungskräfte suchen nach einem vermissten 83-jährigen Mann.
    Rettungskräfte suchen nach einem vermissten 83-jährigen Mann. Foto: Malin Wunderlich/dpa

    Nach tagelanger Suche Hunderter Rettungskräfte im nördlichen Oberbayern haben Schwimmer einen vermissten 83-Jährigen tot in einem Weiher entdeckt. «Wir hatten den Weiher auch schon mehrfach abgesucht, allerdings vor allem im Uferbereich, weil wir ja nach einem Lebenden gesucht hatten», sagte ein Polizeisprecher.

    Am Donnerstagmorgen hätten die Schwimmer die Leiche des Mannes im Weiher in der Nähe des Wohnorts des Mannes entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittle jetzt zur genauen Todesursache.

    Hunderte Unterstützer bei der Suche und Appelle an die Einwohner

    Der Mann aus dem Manchinger Ortsteil Oberstimm (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) galt seit Sonntagabend als vermisst. In den Tagen nach dem Verschwinden unterstützten mehr als 800 Helfer die Behörden. Unterschiedliche Rettungsorganisationen beteiligten sich, auch umfangreiches technisches Gerät war im Einsatz.

    Weil vermutet wurde, dass der Mann in einer Gartenlaube Zuflucht gesucht haben könnte, bat die Polizei Anwohner zudem, ihre Gärten abzusuchen. Die Beamten baten die Menschen auch, der Polizei Bescheid zu geben, falls ihre Nachbarn verreist waren, damit die Polizei auch deren Gärten absuchen konnte. Hinweise oder eine Spur zu dem Mann gab es lange jedoch nicht.

    Der Suchradius war nach und nach ausgeweitet worden. Kreisbrandrat Christian Nitschke zufolge umfasste das Suchgebiet zeitweise 15 Quadratkilometer.

    Rettungskräfte suchen nach einem vermisstem 83-jährigen Mann.
    Rettungskräfte suchen nach einem vermisstem 83-jährigen Mann. Foto: Peter Kneffel/dpa
    Rund 800 Helfer suchen in der Nähe von Ingolstadt nach einem vermissten Rentner. (Symbolbild)
    Rund 800 Helfer suchen in der Nähe von Ingolstadt nach einem vermissten Rentner. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
