Frau droht Autofahrer mit dem Erschießen und wird festgenommen

Die 29-Jährige soll den Autofahrer in Großkarolinenfeld mit einem Revolver gedroht haben. Die Polizei nahm sie in Rosenheim fest.

14.11.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Nachdem sie einen Autofahrer mit einem Revolver bedroht haben soll, ist eine 29-Jährige am Rosenheimer Bahnhof festgenommen worden. Weshalb sie dem Mann zuvor in Großkarolinenfeld mit dem Erschießen gedroht hatte, war zunächst unklar, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Autofahrer mit Waffe bedroht? Frau in Rosenheim festgenommen

Nach dem Vorfall war sie mit einem Zug nach Rosenheim gefahren. Als sie dort von Beamten entdeckt worden war, sperrte sie sich in der Kabine einer Bahnhofstoilette ein. Nach mehrfachen Aufforderungen habe die 29-Jährige die Türe geöffnet und sich am Samstag festnehmen lassen. In ihrem Rucksack befand sich ein geladener Schreckschussrevolver. Die Verdächtige muss sich unter anderem wegen Bedrohung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten.

