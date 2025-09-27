Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Rund 1200 Teilnehmer: Nach Urteil: Demonstration für mutmaßliche Linksextremistin

Rund 1200 Teilnehmer

Nach Urteil: Demonstration für mutmaßliche Linksextremistin

Eine junge Frau soll in Budapest Menschen aus der mutmaßlich rechten Szene brutal attackiert haben. Das Gerichtsurteil zu dem Fall löst Protest aus: In Nürnberg gehen Menschen auf die Straße.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sorgt für Sicherheit bei der Versammlung. (Symbolbild)
    Die Polizei sorgt für Sicherheit bei der Versammlung. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Rund 1200 Menschen sind aus Solidarität für die verurteilte mutmaßliche Linksextremistin Hanna S. in Nürnberg auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer seien am Samstagnachmittag von einem Park aus in Richtung Innenstadt gegangen, sagte ein Polizeisprecher. Bislang sei alles friedlich gewesen.

    Hanna S. wurde am Freitag vom Oberlandesgericht München unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie zusammen mit anderen in Budapest brutal Menschen verprügelt hatte, die sie der rechtsextremen Szene zuordneten. Passiert war das am «Tag der Ehre» im Februar 2023. Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden