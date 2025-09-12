Icon Menü
Polizisten locken 20 ausgebüxte Schafe zurück ins Gehege

Mit Streusalz und Teamwork: In Oberfranken gelingt es Polizei und Helfern, entlaufene Schafe sicher zurück nach Hause zu bringen. Wie konnten die Tiere ausbrechen?
Von dpa
    Rund 20 Tiere brechen aus ihrem Gehege aus. (Symbolbild) Foto: Heiko Rebsch/dpa

    Rund 20 ausgebüxte Schafe haben in Michelau (Landkreis Lichtenfels) einen tierischen Polizeieinsatz verursacht: Mit einem Eimer Streusalz lockten die Beamten die entlaufenen Tiere zurück in ihr Gehege. Die Schafe waren laut Polizei am Donnerstag ausgebrochen und liefen zwischen Ortsausgang und See umher. Dank des schnellen Eingreifens von vier Verkehrsteilnehmern konnten die Schafe demnach bis zum Eintreffen der Streife von der Straße ferngehalten werden. Als Ursache für den Ausbruch stellte sich eine leere Batterie am Stromzaun heraus.

