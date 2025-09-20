Bahnstrecke Bad Reichenhall-Berchtesgaden bis Dezember dicht

Am Montag starten die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden. Passagiere müssen sich auf monatelangen Schienenersatzverkehr einstellen, wie die Bahn mitteilte. Bis zum 1. Dezember wird die Strecke vollständig gesperrt.

Mit den Bauarbeiten soll die Strecke verbessert werden. Zum Beispiel plant die Bahn 3.000 sogenannte Zwillingsschwellen, wodurch das Gleis widerstandsfähiger gegen Verschiebungen werden soll. Dies solle vor allem bei steilem Gefälle und engen Kurven wie auf dem Abschnitt bei Hallturm helfen, hieß es.

Die Bauarbeiten laufen meist tagsüber zwischen 7.00 und 20.00 Uhr, an einigen Tagen wird aber auch nachts gearbeitet. Über den Schienenersatzverkehr bis zum 1. Dezember können sich die Fahrgäste unter www.bahn.de oder über den DB Navigator informieren.