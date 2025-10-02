Traktor in Flammen - rund 250.000 Euro Schaden

Ein Traktor ist im Landkreis Bamberg in Brand geraten und dabei ist ein Sachschaden in Höhe von rund 250.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt des Traktors gewesen.

Zunächst gingen die Einsatzkräfte dem Sprecher zufolge in der Nacht davon aus, das ganze landwirtschaftliche Anwesen in Scheßlitz würde brennen. Dieser Verdacht habe sich nicht erhärtet. Doch das Feuer sei teilweise auf neben dem Traktor liegende Strohballen und Futtermittel übergegriffen. Ein weiteres Übergreifen auf umliegende Gebäude konnte die Feuerwehr demnach verhindern.