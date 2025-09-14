Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Schockanruf: Rentnerin lacht Betrüger am Telefon einfach aus

Schockanruf

Rentnerin lacht Betrüger am Telefon einfach aus

Mit einem lauten Lachen beendet eine 86-Jährige den Versuch eines angeblichen Polizisten, sie übers Ohr zu hauen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Damit rechnete der Betrüger wohl nicht: Ein Schockanruf ging gehörig schief. (Symbolbild)
    Damit rechnete der Betrüger wohl nicht: Ein Schockanruf ging gehörig schief. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

    Eine 86-Jährige hat in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) einen Betrugsversuch am Telefon durchschaut und den Betrüger ausgelacht. Der Mann habe sich am Freitag bei der Frau als Polizist ausgegeben und ihr erzählt, dass ihre Verwandten Geld benötigten, teilte die Polizei mit. Doch die Rentnerin habe geistesgegenwärtig erkannt, dass der Mann sie um ihr Erspartes bringen wolle – und den Betrüger ausgelacht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden