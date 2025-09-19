Icon Menü
Schwaben: Mehrere Verletzte nach Unfall auf B308

Schwaben

Mehrere Verletzte nach Unfall auf B308

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos im Landkreis Lindau werden mehrere Menschen verletzt, teils auch schwer. Die Straße bleibt zunächst gesperrt.
Von dpa
    Auf der B308 im Landkreis Lindau am Bodensee sind bei einem Unfall mehrere Menschen verletzt worden. (Symbolbild)
    Auf der B308 im Landkreis Lindau am Bodensee sind bei einem Unfall mehrere Menschen verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos auf der Bundesstraße 308 nahe Sigmarszell (Landkreis Lindau) sind mehrere Menschen verletzt worden. Einige von ihnen erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Eine Person wurde demnach per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall zunächst in beide Richtungen gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

