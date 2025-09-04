Senior kommt nach tödlichem Angriff auf Ehefrau aus Haft

Ein wegen eines tödlichen Angriffs auf seine Ehefrau inhaftierter 86-Jähriger ist nach wenigen Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei nicht mehr von einem Totschlag auszugehen, sagte eine Sprecherin des Augsburger Polizeipräsidiums. Nunmehr werde wegen Tötung auf Verlangen ermittelt. Der Haftbefehl sei daher aufgehoben worden. Zunächst hatte die «Augsburger Allgemeine» darüber berichtet.

Der Senior soll am 8. August seine 87 Jahre alte Ehefrau in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) geschlagen und schwer verletzt haben. Die Frau wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, dort starb sie aber später. Die Ermittler hatten damals berichtet, dass der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation gehandelt habe.

Nach den neuen Erkenntnissen gehen die Ermittler nunmehr davon aus, dass die 87-Jährige ihren Partner um ihre eigene Tötung gebeten habe. Die Tötung auf Verlangen steht allerdings ebenfalls unter Strafe. Dem Ehemann droht eine Haftstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren.