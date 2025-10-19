Gabelstapler überrollt Kind – Zehnjähriger schwer verletzt

Ein zehnjähriger Junge ist im Landkreis Rosenheim an Beinen und Füßen von einem Gabelstapler überrollt und dabei schwer verletzt worden. Das Kind saß laut einem Polizeisprecher am Samstag auf einer der eisernen Gabeln des Fahrzeugs, das ein 52-Jähriger auf einem Privatgrundstück in Söchtenau steuerte.

Während der langsamen Fahrt stürzte das Kind vom Gabelstapler und wurde von den Reifen überrollt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Die Rosenheimer Polizei ermittelt gegen den 52-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.