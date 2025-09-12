Mann von Auto überrollt und mehrere Meter mitgeschleift

Ein Mann ist auf einem Parkplatz neben der Bundesstraße 20 bei Traitsching (Landkreis Cham) von seinem Auto überrollt und dabei schwerst verletzt worden. Der 76-Jährige stellte seinen Wagen laut Polizei am Donnerstag neben einer Pizzeria ab, als das Fahrzeug auf dem abschüssigen Gelände ins Rollen kam. Aus zunächst unbekannter Ursache geriet der Fahrer unter das Auto und wurde mehrere Meter mitgeschleift, wie es weiter hieß. Ersthelfer sicherten den Wagen und entlasteten den Verunfallten mit einem Wagenheber. Ein Rettungshubschrauber flog den 76-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei geht ersten Ermittlungen zufolge nicht von Fremdverschulden aus.

