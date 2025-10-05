Icon Menü
Schwerer Unfall: Reiterlose Pferde auf Straße – Unfall endet tödlich für Tier

Schwerer Unfall

Reiterlose Pferde auf Straße – Unfall endet tödlich für Tier

In der Nacht läuft ein Pferd auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer kann nicht mehr ausweichen – mit tödlichen Folgen für das Tier. Es ist nicht das einzige Pferd auf der Straße.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Polizei und Feuerwehr sind bei dem schweren Unfall mit einem toten Pferd im Einsatz. (Symbolbild)
    Polizei und Feuerwehr sind bei dem schweren Unfall mit einem toten Pferd im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen ein Pferd auf einer Straße in Unterschwaningen (Landkreis Ansbach) erfasst und tödlich verletzt. Das Pferd ohne Reiter befand sich in der Nacht auf der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Ein weiteres Pferd wurde demnach von der Feuerwehr eingefangen. Der Eigentümer konnte zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

