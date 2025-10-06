Laster kracht in Mittelleitplanke: A3 gesperrt

Weil ein Laster die Mittelleitplanke durchbrochen hat, ist die Autobahn 3 Richtung Regensburg voll gesperrt worden. Die Fahrerin des Lasters wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Grund für den Unfall soll ersten Erkenntnissen zufolge ein Reifenplatzer gewesen sein.

Da zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug in entgegenkommender Richtung überholte, gab es keinen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen. Wie lange die Autobahn gesperrt bleibt, ist noch unklar. Laut ADAC bildete sich in beide Richtungen Stau, der für einen Zeitverlust von jeweils rund einer Stunde sorgt.