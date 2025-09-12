Auto in Flammen – Führerschein nach Chaos-Fahrt abgenommen

Ein Autofahrer hat in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Mit überhöhter Geschwindigkeit geriet der 21-Jährige laut Polizei am späten Donnerstagabend an eine Bordsteinkante und rammte daraufhin zwei Verkehrszeichen, eine Straßenlaterne und einen Telefonverteilerkasten. Anschließend stieß er gegen ein geparktes Auto. Sein Wagen geriet in Flammen.

Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an, weil die Beamten Alkoholgeruch bei dem 21-Jährigen bemerkt hatten, wie es hieß. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen fünfstelligen Geldbetrag.