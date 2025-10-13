Icon Menü
Stichverletzung: Nach Streit mit Mitbewohner: Mann stirbt im Krankenhaus

Stichverletzung

Nach Streit mit Mitbewohner: Mann stirbt im Krankenhaus

Ein Streit in Nürnberg endet tödlich: Nach einer Attacke mit spitzem Gegenstand kommt ein 55-Jähriger in ein Krankenhaus. Doch die Verletzungen sind zu schwer.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach über zwei Wochen im Krankenhaus starb der Mann. (Symbolbild)
    Nach über zwei Wochen im Krankenhaus starb der Mann. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Nach einem Streit mit seinem Mitbewohner in Nürnberg ist ein 55-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Sein 35 Jahre alter Mitbewohner habe ihn bereits Ende September mit einem spitzen Gegenstand schwer am Kopf verletzt, teilte die Polizei mit. Warum sich die beiden Wohnheimbewohner stritten, war unklar. Nach der Tat flüchtete der 35-Jährige, wurde aber kurz darauf festgenommen. Der 55-Jährige kam in ein Krankenhaus, in dem er am Donnerstag an seinen Verletzungen starb.

