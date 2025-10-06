Bauarbeiten beeinträchtigen Bahnverkehr in Franken

Wegen Bauarbeiten müssen sich Bahnfahrer in Mittel- und Unterfranken ab dem 10. Oktober für gut zwei Monate auf Einschränkungen einstellen und zeitweise auf Ersatzbusse ausweichen. Bis zum 13. Dezember werden an der Strecke Würzburg-Ansbach-Treuchtlingen mehrere Brücken saniert, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Außerdem werde der Bahnhof im mittelfränkischen Gunzenhausen barrierefrei ausgebaut.

Zwischen dem 10. Oktober und dem 13. Dezember ist der knapp 30 Kilometer lange Abschnitt Würzburg-Marktbreit (Landkreis Kitzingen) gesperrt. Vom 17. bis zum 26. Oktober fahren nach Angaben der Bahn auf der gesamten, 140 Kilometer langen Strecke von Würzburg ins mittelfränkische Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) keine Züge. Am 1. und 2. November wird es laut DB zwischen Ansbach und Treuchtlingen keinen Bahnverkehr geben.

Bahnhof Gunzenhausen wird barrierefrei ausgebaut

Die Arbeiten zum barrierefreien Ausbau des Bahnknotens Gunzenhausen werden zwischen dem 9. und 28. November auch bei der Regionalbahn 62 für Einschränkungen sorgen. Diese fährt von Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) über Gunzenhausen nach Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach). Nach derzeitiger Planung der Bahn soll der Bahnhof Gunzenhausen im Frühjahr 2027 vollständig barrierefrei sein.

Vereinzelt betreffen die Streckensperrungen zwischen Würzburg und Treuchtlingen auch den Fernverkehr. Nach Angaben der DB fallen die Zugpaare der IC-Linien 2082/2083 von Hamburg nach Berchtesgaden und IC 2084/2085 von Hamburg nach Oberstdorf während der Bauarbeiten komplett aus. Die touristischen Wochenendzüge Hamburg – Hannover – Würzburg – München/Innsbruck werden zwischen Würzburg und München über Nürnberg umgeleitet. Teilweise entfällt der Halt in Augsburg.