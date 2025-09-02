39-Jähriger nach Angriff mit Hammer in Untersuchungshaft

Nach einem Angriff mit einem Hammer in einer Asylunterkunft im schwäbischen Adelzhausen ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 39-jähriger Bewohner soll zunächst in einen Streit mit einer 47-Jährigen und einem 48-Jährigen geraten sein. Anschließend habe er die beiden nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Hammer attackiert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die beiden Opfer wurden verletzt. Andere Bewohner eilten zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen noch am Tatort fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes in zwei Fällen. Der Verdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.