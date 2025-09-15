Icon Menü
Suchaktion: Bergsteiger aus Bayern in Kärnten vermisst

Suchaktion

Bergsteiger aus Bayern in Kärnten vermisst

Ein Mann bricht zu einer Bergtour in den österreichischen Alpen auf. Als er sich nicht mehr bei einer Bekannten meldet, machen sich Polizei und Bergrettung auf die Suche - bislang ohne Erfolg.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Kärnten sucht zusammen mit der Bergrettung nach einem vermissten Bergsteiger aus Garmisch-Partenkirchen. (Symbolbild)
    Die Polizei in Kärnten sucht zusammen mit der Bergrettung nach einem vermissten Bergsteiger aus Garmisch-Partenkirchen. (Symbolbild) Foto: Matthias Röder/dpa

    Die Polizei sucht in Kärnten in Österreich nach einem seit mehreren Tagen vermissten Bergsteiger aus Bayern. Nachdem die Suche bislang erfolglos verlaufen war, setzen Einsatzkräfte seit Montagmorgen ihre Bemühungen weiter fort, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach stammt der 62-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen.

    Er war Polizeiangaben zufolge vor einer Woche von einer Hütte in Mallnitz zu einer Bergtour im Ankogel-Gebiet aufgebrochen. Nachdem sich der Mann nicht mehr bei ihr gemeldet hatte, verständigte eine Bekannte aus Deutschland am vergangenen Mittwoch die Bergrettung vor Ort. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin unter anderem mit Hubschraubern nach dem Mann gesucht. Bei einer Suchaktion am Samstag waren zuletzt laut Polizei 39 Mitglieder der Bergrettung, sechs Kräfte der Alpinpolizei und zwei Hubschrauber im Einsatz.

