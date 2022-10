Ein 25-Jähriger soll beim Feiern nahe Plattling in die Isar gefallen und abgetrieben sein. Die Suche wurde nun nach tagelangen Bestrebungen vorerst eingestellt.

18.10.2022 | Stand: 10:15 Uhr

Die Suche nach dem vermissten 25-Jährigen im Landkreis Deggendorf ist erfolglos geblieben und vorerst beendet. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Am Samstagabend war der 25-Jährige beim Feiern auf Höhe der Isarwelle in Plattling in den Fluss gefallen und abgetrieben. Einsatzkräfte hatten am Wochenende und am Montag zunächst weiter nach dem Mann gesucht.

