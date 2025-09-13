Vermisster Senior bei großer Suchaktion tot gefunden

Ein als vermisst gemeldeter Mann ist nach einer großangelegten Suchaktion in Unterfranken tot gefunden worden. Die genaue Todesursache war zunächst nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 71-Jährige wurde in Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) am Freitagabend zuletzt gesehen und war den Angaben zufolge in einer hilflosen Lage.

Nachts starteten Bergwacht, Feuerwehr und Polizei mit der Suche auf dem weitläufigen und unwegsamen Gelände – unter anderem mit Suchhunden, Drohnen und einem Polizeihubschrauber, wie der Aschaffenburger Kreisbrandmeister Markus Fischer mitteilte. Am Morgen fand ein Suchtrupp der Feuerwehr den 71-Jährigen schließlich tot.