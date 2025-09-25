Gefahrstoff läuft nach Lkw-Unfall aus – Autobahn 6 gesperrt

Nach dem Austritt eines gefährlichen Stoffs bei einem Lastwagenunfall südlich von Nürnberg ist die Autobahn 6 in beide Richtungen gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer müssten sich auf der stark befahrenen Route deshalb auf längere Staus einstellen, sagte ein Polizeisprecher. Es sei sinnvoll, den Bereich südlich vom Autobahnkreuz Nürnberg-Süd weiträumig zu umfahren.

Wie lange die Sperrung dauern könnte, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Feuerwehr sei wegen des ausgelaufenen Gefahrstoffs im Einsatz. Um welche Substanz es sich handelte, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht mit Sicherheit sagen.

Bei dem Unfall am Morgen waren den Angaben zufolge zwei Lastwagen aufeinander aufgefahren. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand.