Fahrrad auf fahrendes Wohnmobil geworfen - versuchter Mord?

Ein Unbekannter hat ein Fahrrad von einer Brücke auf den Frankenschnellweg in Nürnberg geworfen und dabei ein fahrendes Wohnmobil getroffen. Das Rad schlug rechts in der Frontscheibe des Wohnmobils ein, wie die Polizei mitteilte. Der 40 Jahre alte Fahrer, der alleine unterwegs war, konnte sein stark beschädigtes Fahrzeug in der Nacht daraufhin bremsen und wurde nicht verletzt.

Das Fahrrad ist laut Polizei bereits Anfang August in Nürnberg gestohlen worden. Nach dem Wurf fahndete die Polizei erfolglos nach dem Täter. Auch ein Hubschrauber war dabei im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.