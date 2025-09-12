Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Täter geflüchtet: Hoher sechsstelliger Schaden bei Einbruch in Juwelier

Täter geflüchtet

Hoher sechsstelliger Schaden bei Einbruch in Juwelier

Mit einem gestohlenen Auto und einem dreisten Plan schlagen zwei Unbekannte in Regensburg zu. Jetzt setzt die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wer kann Hinweise geben? (Symbolbild)
    Wer kann Hinweise geben? (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Zwei unbekannte Täter sind in ein Juweliergeschäft in Regensburg eingebrochen und haben Gegenstände im hohen sechsstelligen Wert erbeutet. Die vermummten Männer fuhren laut Polizei mit einem zuvor in Parkstetten (Landkreis Straubing-Bogen) gestohlenen Auto vor und verschafften sich am frühen Morgen gewaltsam Zutritt. Einer der beiden verwüstete den Verkaufsraum und sammelte Wertgegenstände, der andere hielt Wache. Anschließend flüchtete das Duo mit dem Wagen.

    Eine Fahndung – auch mit einem Polizeihubschrauber – blieb zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Die Beute lag laut Polizei im hohen sechsstelligen Bereich, der Sachschaden im niedrigen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden