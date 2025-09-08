Mutter vor Gericht – Urteil nach Tod zweier Kinder erwartet

Hat eine Mutter an Weihnachten ihre beiden Kinder getötet? Über diese Frage muss derzeit das Landgericht Traunstein entscheiden. Heute wird ein Urteil erwartet.

In einem Einfamilienhaus im bayerischen Rosenheim wurden am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 die Leichen zweier Kinder gefunden und die verletzte Mutter gefunden. Die sechs und sieben Jahre alten Kinder lagen erschlagen und blutüberströmt im Bett. Die Staatsanwaltschaft wirft der 39-jährigen Mutter Mord im Zustand der Schuldunfähigkeit wegen einer paranoiden wahnhaften Störung vor.

Mögliche Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus

Zeugen schilderten die Frau als psychisch instabil und mit vielen Ängsten und Problemen, auch Alkohol war zeitweise im Spiel. Ihren Kindern gegenüber war sie demnach aber eine fürsorgliche und liebevolle Mutter. Mit dem Vater kam sie 2014 zusammen - eine Beziehung mit schönen Seiten, aber auch mit sehr vielen Konflikten, wie der 44-Jährige vor Gericht erklärte. Sie sei eine «Person der Extreme» gewesen. Im Dezember 2023 habe er sich von ihr getrennt.

Bei dem Prozess handelt es sich um ein Sicherungsverfahren. Dabei geht es um die Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses. Auch wenn es keine Anklage wie in einem normalen Strafverfahren gibt, sondern eine Antragsschrift, wird solch ein Fall vor Gericht verhandelt.

Icon vergrößern Zeugen schilderten die Frau als liebevolle Mutter, aber auch psychisch instabil. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zeugen schilderten die Frau als liebevolle Mutter, aber auch psychisch instabil. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa