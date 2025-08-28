Icon Menü
Termin steht: Kühltürme in Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt

Termin steht

Kühltürme in Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt

Am 25. Oktober fallen in Gundremmingen die markanten AKW-Kühltürme. Viele Details gibt es bislang nicht - die Uhrzeit steht allerdings schon fest.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Hier waren sie noch in Betrieb: die Kühltürme des Atomkraftwerks Gundremmingen.
    Hier waren sie noch in Betrieb: die Kühltürme des Atomkraftwerks Gundremmingen. Foto: Sven Hoppe/dpa

    Die beiden Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt. Diesen Termin bestätigte ein RWE-Sprecher auf Anfrage. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

    Gundremmingen liegt in der Nähe von Günzburg an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Das Atomkraftwerk war der letzte betriebene Standort mit einem Siedewasserreaktor in Deutschland. Der verbliebene Block C wurde am 31. Dezember 2021 abgeschaltet.

    Die Sprengung der markanten Türme soll um 12.00 Uhr stattfinden. Weitere Details nannte der RWE-Sprecher zunächst nicht. Nach Angaben des bayerischen Umweltministeriums vom Frühjahr ist der Rückbau von Block B und Block C schon sehr weit fortgeschritten.

