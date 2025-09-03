Icon Menü
Augsburg verliert Test gegen Greuther Fürth

Die Länderspielpause ist ein beliebter Zeitraum für Testspiele. Augsburg und Fürth absolvieren ein solches - mit dem besseren Ende für den Zweitligisten.
Von dpa
    Nutzte die Länderspielpause für ein Testspiel: FCA-Coach Sandro Wagner. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

    Sandro Wagner hat mit dem Fußball-Bundesligisten FC Augsburg ohne zahlreiche Leistungsträger eine Testspiel-Niederlage hinnehmen müssen. Der Tabellensiebte verlor in Schwabmünchen im Landkreis Augsburg gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth mit 1:2 (0:0).

    Vor 2.301 Zuschauern erzielten Omar Sillah in der 54. Minute und Felix Higl (61.) die Tore für Fürth. Der FCA kam durch Hendrik Hofgärtner (76.) nur noch zum Anschlusstreffer. Der Erfolg der Franken war verdient, verzeichnete der Zweitligist doch gleich drei Aluminiumtreffer.

    Beide Teams mussten auf mehrere Akteure verzichten. Vom FC Augsburg sind zwölf Profis auf Länderspielreisen, bei Fürth sind es wegen Abstellungen zwei. In der Bundesliga geht es für die Augsburger am 14. September beim FC St. Pauli weiter. Die Fürther, Tabellenzehnter in der 2. Liga, empfangen am selben Tag den 1. FC Kaiserslautern.

