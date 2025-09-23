Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Tier in Not: Biber bleibt mit Hinterteil an Leiter stecken

Tier in Not

Biber bleibt mit Hinterteil an Leiter stecken

Im Main-Donau-Kanal gerät ein Biber in eine gefährliche Zwickmühle und kann sich nicht selbst befreien. Dann entdeckt ein Angler das eingeklemmte Tier am frühen Morgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Biber steckte mit seinem für den Spalt zu großen Hinterteil fest.
    Der Biber steckte mit seinem für den Spalt zu großen Hinterteil fest. Foto: Alexander Zellner/Feuerwehr Kelheim-Stadt/dpa

    Für den Nager ging es weder vor noch zurück: Die Feuerwehr hat einen eingeklemmten Biber in Kelheim aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier sei im Main-Donau-Kanal zwischen eine Leiter und eine Mauer geraten, teilte die Feuerwehr mit. Der Biber steckte mit seinem für den Spalt zu großen Hinterteil fest.

    Zu seinem Glück entdeckte ein Angler das Nagetier am frühen Samstagmorgen. Kurz darauf rückten ganze 15 Einsatzkräfte mit einem sogenannten Spreizer aus. Mit dem hätten sie die Leiter von der Wand weggedrückt. Nur eine Viertelstunde später konnte der Biber mit dem neu gewonnenen Platz wieder in die Freiheit zurück.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden