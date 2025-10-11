Pommes gefressen: Mann tritt Taube tot

Weil sie eine Pommes gefressen hat, hat ein Mann in Oberfranken eine Taube totgetreten. Er tötete das Tier mit einem gezielten Tritt, wie die Polizei mitteilte. Der 58-Jährige aß am Freitag am Kulmbacher Holzmarkt einen Imbiss, als ihm eine Pommes auf den Boden fiel. Die Taube begann sofort, sie zu fressen. Daraufhin trat er dem Vogel zunächst auf den Schwanz, ehe er die Taube tötete. Passanten riefen daraufhin die Polizei und hielten den 58-Jährigen fest.

Pommes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis