Tierquälerei

Pommes gefressen: Mann tritt Taube tot

Eine Pommes fällt zu Boden, eine Taube schnappt zu – was dann geschieht, sorgt am Kulmbacher Holzmarkt für Entsetzen und einen Polizeieinsatz.
Von dpa
    Die Taube starb durch den Tritt des 58-Jährigen. (Symbolbild)
    Die Taube starb durch den Tritt des 58-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Weil sie eine Pommes gefressen hat, hat ein Mann in Oberfranken eine Taube totgetreten. Er tötete das Tier mit einem gezielten Tritt, wie die Polizei mitteilte. Der 58-Jährige aß am Freitag am Kulmbacher Holzmarkt einen Imbiss, als ihm eine Pommes auf den Boden fiel. Die Taube begann sofort, sie zu fressen. Daraufhin trat er dem Vogel zunächst auf den Schwanz, ehe er die Taube tötete. Passanten riefen daraufhin die Polizei und hielten den 58-Jährigen fest.

