Wanderer stürzt beim Aufstieg auf Gipfel in den Tod

Ein Wanderer ist beim Aufstieg auf einen Gipfel am Tegelberg im Allgäu rund hundert Höhenmeter abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte hätten trotz Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern nur den Tod des 62-Jährigen feststellen können, teilte die Polizei mit. Der Mann sei am Samstagmittag bei Schwangau auf dem Weg zum Branderschrofen an einer Stelle abgestürzt, die teils mit Drahtseilen gesichert war. An dem Unfall seien keine anderen Personen beteiligt gewesen.

