Tödlicher Unfall: Auto überholt in Kurve - Motorradfahrer stirbt bei Kollision

Tödlicher Unfall

Auto überholt in Kurve - Motorradfahrer stirbt bei Kollision

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto erliegt ein Motorradfahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen. Was die Polizei zu dem Unfall sagt.
Von dpa
    Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)
    Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Staatsstraße im niederbayerischen Essing (Landkreis Kelheim) ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge setzte ein 82-jähriger Autofahrer am Nachmittag in einer langgezogenen Kurve zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an, als es auf der Gegenspur zur Kollision mit dem 69-jährigen Motorradfahrer kam.

    Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Grünstreifen geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Im Auto saß neben dem Fahrer dessen 73-jährige Ehefrau. Die Staatsstraße blieb während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.

