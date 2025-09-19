Mann wird bei Waldarbeiten von Baum getroffen

Ein 76-Jähriger ist bei Waldarbeiten in Oberbayern ums Leben gekommen. Der Mann wurde in Eggstätt (Landkreis Rosenheim) von einem gefällten Baum getroffen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte hätten dem Mann trotz Wiederbelebungsversuchen nicht mehr helfen können. Er starb demnach am Mittwoch von Ort an seinen schweren Verletzungen. Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Waldarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettungskraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis