Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Tödlicher Unfall: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Tödlicher Unfall

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Ein Motorradfahrer fährt einem wartenden Lastwagen auf. Schwer verletzt bringt ein Rettungshubschrauber ihn in ein Krankenhaus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 304 bei Dachau ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 41-Jährige wurde am Donnerstag nach dem Unfall schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und ist dort in der Nacht zum Freitag gestorben, wie die Polizei mitteilte.

    Der Motorradfahrer sei vor einer Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit von hinten gegen den Lastwagen gefahren. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden