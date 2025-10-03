Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 304 bei Dachau ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 41-Jährige wurde am Donnerstag nach dem Unfall schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und ist dort in der Nacht zum Freitag gestorben, wie die Polizei mitteilte.

Der Motorradfahrer sei vor einer Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit von hinten gegen den Lastwagen gefahren. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock.