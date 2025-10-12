Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Trauriger Fund: Fußgänger findet Leiche in Grünstreifen

Trauriger Fund

Fußgänger findet Leiche in Grünstreifen

Mehrere Tage sucht die Polizei nach einem vermissten alten Mann - und findet ihn nicht. Für den 88-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Trotz groß angelegter Suche der Polizei kommt für einen 88-Jährigen in Oberschleißheim jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
    Trotz groß angelegter Suche der Polizei kommt für einen 88-Jährigen in Oberschleißheim jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein Passant hat in Oberschleißheim bei München die Leiche eines seit Tagen vermissten 88-Jährigen entdeckt. Der Mann machte die traurige Zufallsentdeckung am Samstagmittag in einem unwegsamen Grünstreifen neben einer Bahnlinie, wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte.

    Der 88-Jährige war seit dem 4. Oktober vermisst worden. In den vergangenen Tagen hatte die Polizei den Mann trotz großangelegter Suche mit Einsatzhundertschaft, Reitern, Hundestaffel und Hubschrauber nicht finden können. Der Tote lag in unwegsamem Gelände, das nur selten von Fußgängern betreten wird. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 88-Jährige stürzte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden