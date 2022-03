Streckenabschnitt dicht! Hier fahren auf Münchens wichtigster U-Bahn-Strecke bis Mitte Juni keine Züge

Bei der U-Bahn München gibt es bei den Linien U3 und U6 ab heute eine Vollsperrung und einen Ersatzfahrplan mit Bussen. Der Grund: eine Großbaustelle im Netz.

14.03.2022 | Stand: 15:57 Uhr

Fahrplanänderung auf Münchens meistbefahrener U-Bahn-Strecke: Ab heute, 14.3.22, kommt es zu einer Streckensperrung bei den U-Bahn-Linien U3 und U6 in Münchens Innenstadt.

Gesperrt ist der Abschnitt zwischen Goetheplatz und der Implerstraße im Stadtteil Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Voraussichtlich bis zum 19. Juni fahren hier in beiden Richtungen keine U-Bahn-Züge mehr. Es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Bei der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG spricht man vom größten Schienenersatzverkehr in der Geschichte: Bis zu 42 Busse seien ab sofort im Einsatz, um die Fahrgäste zu transportieren. Es kommt zu geänderten Abfahrtszeiten und längeren Fahrtzeiten, U-Bahn-Reisende brauchen etwas Geduld.

U6- und U3-Sperrung München: Gleise und mehr werden erneuert

Der Grund für die Streckensperrung: Zwischen Implerstraße und Goetheplatz wird die U-Bahnstrecke umfassend erneuert. Für Münchens älteste U-Bahnlinien U3 und U6 werden Schienen, Schwellen und Weichen ausgetauscht. Es entsteht eine riesige unterirdische Baustelle - in diesem Bereich können keine Züge mehr fahren.

Vor zwei Jahren wurden bereits im nördlichen Bereich der Linien U3 und U6 die teils fast 50 Jahre alten Gleisanlagen erneuert. Damals war der Abschnitt zwischen der Universität und der Münchner Freiheit in Schwabing betroffen.

Betroffen von der Sperrung sind die stark frequentierten U-Bahn-Linien U3 und U6 in München. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archiv)

U3 und U6: Das sind die ältesten U-Bahn-Linien in München

Die Linie U3 fährt vom Stadteil Moosach nach Fürstenried West und zurück. Auf der Strecke liegen 25 Münchner U-Bahnhöfe, darunter das Olympiazentrum und der Hohenzollernplatz in Schwabing. Die U-Bahn U6 geht in München vom Klinikum Großhadern bis Garching-Forschungszentrum und umgekehrt. Auf der fast 27,5 Kilometer langen Strecke von Münchens ältester U-Bahnlinie liegen 26 U-Bahnhöfe - darunter der Halt Fröttmaning mit der Allianz Arena. In der Innenstadt von München laufen beide Linien U3 und U6 über die zentrale Achse Sendlinger Tor - Marienplatz - Odeonsplatz - Universität - Münchner Freiheit.

