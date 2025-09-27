Auto erfasst Mädchen: Zehnjährige stirbt im Krankenhaus

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist nach einem schweren Unfall in Schwaben am Freitag an ihren lebensbedrohlichen Verletzungen gestorben. Das Mädchen wurde am Donnerstagmittag in Rehling (Landkreis Aichach-Friedberg) von einem Auto einer 33 Jahre alten Fahrerin erfasst, wie die Polizei mitteilte. Demnach überquerte die Zehnjährige zu dem Zeitpunkt nach dem Aussteigen aus einem Bus eine Straße, um auf einen gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen.

Die Zehnjährige wurde laut Polizei schwerst verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter damit beauftragt, den genauen Unfallhergang zu klären. Für die Unfallaufnahme wurde die betroffene Straße für mehrere Stunden gesperrt.