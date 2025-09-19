Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß auf B85

Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 85 im oberfränkischen Landkreis Kronach ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Wagen in einem Ortsteil von Stockheim in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Der Mann starb demnach noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die B85 war nach dem Unfall zunächst in beide Richtungen gesperrt.