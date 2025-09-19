Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß auf B85

Unfälle

Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß auf B85

Ein Mann gerät mit dem Auto auf einer Bundesstraße in Oberfranken in den Gegenverkehr. Den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen überlebt er nicht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auf der B85 im Landkreis Kronach kam es am Nachmittag zu einem tödlichen Unfall. (Symbolbild)
    Auf der B85 im Landkreis Kronach kam es am Nachmittag zu einem tödlichen Unfall. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 85 im oberfränkischen Landkreis Kronach ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Wagen in einem Ortsteil von Stockheim in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte eine Polizeisprecherin mit.

    Der Mann starb demnach noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die B85 war nach dem Unfall zunächst in beide Richtungen gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden