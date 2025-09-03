Icon Menü
Unfälle: Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß

Unfälle

Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß

Ein Auto, in dem auch ein Kind sitzt, gerät ins Schleudern. Ein Kleintransporter ist im Gegenverkehr unterwegs - es kommt zum Zusammenstoß.
Von dpa
    Sanitäter brachten die Schwerverletzten in eine Klinik - dort starb die Frau an ihren Verletzungen. (Symbolbild)
    Sanitäter brachten die Schwerverletzten in eine Klinik - dort starb die Frau an ihren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Eine 37 Jahre alte Frau ist bei einem Frontalzusammenstoß mit ihrem Auto bei Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) ums Leben gekommen. Ein zehnjähriges Kind und der 32-jährige Fahrer eines Kleintransporters wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Alle drei seien in ein Krankenhaus gekommen. Dort sei die Autofahrerin an ihren Verletzungen gestorben.

    Der Wagen der Frau geriet demnach am Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Neben der Frau saß das Kind in dem Auto. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Unfalls.

