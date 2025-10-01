Bahnmitarbeiter von Zug erfasst und gestorben

Ein Mitarbeiter der Bahn ist in Ebelsbach (Landkreis Haßberge) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 21-Jährige war in der Nacht zu Mittwoch rechtmäßig für Bauarbeiten auf den Gleisen, wie die Polizei mitteilte. Er starb laut einem Polizeisprecher noch vor Ort. Die Fahrgäste blieben unverletzt, Feuerwehrkräfte holten sie aus der Regionalbahn. Sie konnten ihre Reise kurze Zeit später fortsetzen. Die Umstände des Unfalls sind den Angaben zufolge noch Gegenstand der Ermittlungen.

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ebelsbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis