Eingeschlafen und eingesperrt - Student stürzt aus Fenster

Ein Student ist aus dem zweiten Stock eines Universitätsgebäudes in München gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 22-Jährige sei während eines Online-Meetings eingeschlafen und die Türen des Gebäudes bereits abgesperrt worden, teilte die Polizei mit.

Als der Student später am Donnerstag wieder aufwachte, versuchte er demnach aus einem Fenster zu klettern, um das Gebäude zu verlassen. Dabei sei er aus etwa sechs Metern Höhe abgestürzt. Der junge Mann habe sich bei seinem Sturz beide Beine gebrochen und selbst den Notruf alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Er kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Unfall aus.