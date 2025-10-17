Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Eingeschlafen und eingesperrt - Student stürzt aus Fenster

Unfälle

Eingeschlafen und eingesperrt - Student stürzt aus Fenster

Während eines Online-Meetings schläft ein Student in einem Universitätsgebäude ein. Später gibt es ein böses Erwachen: Als er das Gebäude verlassen will, sind alle Türen versperrt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei seinem Sturz brach sich der 22-Jährige beide Beine. (Symbolbild)
    Bei seinem Sturz brach sich der 22-Jährige beide Beine. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Ein Student ist aus dem zweiten Stock eines Universitätsgebäudes in München gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 22-Jährige sei während eines Online-Meetings eingeschlafen und die Türen des Gebäudes bereits abgesperrt worden, teilte die Polizei mit.

    Als der Student später am Donnerstag wieder aufwachte, versuchte er demnach aus einem Fenster zu klettern, um das Gebäude zu verlassen. Dabei sei er aus etwa sechs Metern Höhe abgestürzt. Der junge Mann habe sich bei seinem Sturz beide Beine gebrochen und selbst den Notruf alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Er kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden