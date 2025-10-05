Falschfahrer stirbt nach Unfall auf Bundesstraße

Ein Falschfahrer ist auf der Bundesstraße 19 bei Würzburg nach einer Kollision gestorben. Entgegenkommende Autos konnten dem Wagen des 65-Jährigen, der am Samstagabend aus Richtung Giebelstadt kam, nicht ausweichen, wie die Polizei mitteilte. Vier Autos stießen mit dem Wagen des Mannes zusammen.

Der Falschfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein 26-Jähriger wurde schwer verletzt und von der Feuerwehr aus einem der beteiligten Wagen befreit und in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Fahrer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die Bundesstraße 19 war bis in die späten Abendstunden gesperrt. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zu mehreren Gaffern, die den Unfall filmten, wurden eingeleitet.