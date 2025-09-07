Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Frontalzusammenstoß: Pedelecfahrer lebensbedrohlich verletzt

Unfälle

Frontalzusammenstoß: Pedelecfahrer lebensbedrohlich verletzt

Ein Pedelecfahrer möchte nach rechts abbiegen. Den aktuellen Ermittlungen nach macht er dabei einen großen Bogen. Er stößt mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Pedelec und Auto wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. (Symbolbild)
    Pedelec und Auto wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein Pedelecfahrer ist in der Oberpfalz frontal mit einem Auto zusammengestoßen und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 41-Jährige habe am Samstagabend in Berg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) mit seinem Pedelec nach rechts abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Nach aktuellem Ermittlungsstand bog er jedoch in einem zu weiten Bogen ab. So stieß der 41-Jährige mit seinem Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Wagen einer 32-Jährigen zusammen.

    Der verletzte 41-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft habe angeordnet, dass ein Gutachter hinzugezogen werde, hieß es. Zudem ließ die Staatsanwaltschaft das Pedelec und das Auto beschlagnahmen. Der Sachschaden wurde auf den niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden