Gleitschirmflieger stoßen in der Luft zusammen - Absturz

In 50 Metern Höhe sind zwei Gleitschirmpiloten bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) zusammengestoßen und abgestürzt. Die beiden Männer blieben nahezu unverletzt, da Bäume den Sturz der beiden abbremsten, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden Piloten habe sich am Samstag so stark in einem Baum verheddert, dass er von der Bergwacht befreit werden musste.

Die Gleitschirme wurden schwerbeschädigt. Wie es zu dem Unfall bei der Vorbereitung des Landeanflugs kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.