Kind prallt mit Fahrrad gegen Auto – Fingerkuppe abgetrennt

Eine sechs Jahre altes Mädchen ist in Geiselwind (Landkreis Kitzingen) mit seinem Fahrrad gegen ein Auto geprallt und hat sich dabei die Fingerkuppe abgetrennt. Das Kind wollte am Freitagnachmittag das am Straßenrand geparkte Auto umfahren, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenprall durchstieß der Fahrradlenker eine Rückleuchte des Wagens. Die Beamten vermuten, dass die Sechsjährige mit einem Finger in dem Glas der Heckleuchte hängenblieb und sich so die Kuppe des kleinen Fingers abtrennte.

Das Mädchen fuhr den Angaben zufolge danach noch nach Hause. Ein Rettungshubschrauber brachte es in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei zunächst an.