Linienbus kollidiert mit Auto und Taxi - fünf Verletzte

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus, einem Auto und einem Taxi in Fürth verletzt worden. Der Bus war aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto, das durch die Wucht des Zusammenstoßes in einen Innenhof geschleudert wurde. Dann prallte der Bus den Angaben zufolge gegen ein Taxi.

Die Autofahrerin, der Taxifahrer, der Busfahrer und zwei Fahrgäste des Busses erlitten laut Polizei Verletzungen. Man gehe derzeit davon aus, dass einer von ihnen schwer und die anderen leicht verletzt sind, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zum Alter der Verletzten konnte er anfangs nicht machen. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.