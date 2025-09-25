Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Mädchen beim Überqueren der Straße lebensgefährlich verletzt

Unfälle

Mädchen beim Überqueren der Straße lebensgefährlich verletzt

Die Zehnjährige wollte hinter einem Bus über die Straße, als sie von einem Auto erfasst wurde.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall im schwäbischen Rehling ist ein Mädchen lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild)
    Bei einem Unfall im schwäbischen Rehling ist ein Mädchen lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Beim Versuch hinter einem Bus die Straße zu überqueren, ist ein zehn Jahre altes Mädchen im schwäbischen Rehling (Landkreis Aichach-Friedberg) von einem Auto erfasst worden. Das Kind erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Es wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

    Direkt vor dem Unfall war das Kind aus dem Bus ausgestiegen. Ein von der Staatsanwaltschaft angeordnetes Gutachten soll nun den genauen Unfallhergang klären.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden