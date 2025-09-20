Motorrad kommt von Straße ab - Fahrer stirbt an Verletzungen

Nach einem Unfall auf einer Staatsstraße im Landkreis Würzburg ist ein Motorradfahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 74-Jährige kam am Freitagabend von der Fahrbahn zwischen Winterhausen und Würzburg-Heidingsfeld ab und stürzte in das angrenzende Feld, wie die Polizei mitteilte.

Verkehrsteilnehmer wurden auf den Mann aufmerksam und wählten den Notruf. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Dort erlag der Mann nachts seinen schweren Verletzungen.

Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen.