Rennradfahrer bewusstlos neben Straße gefunden

Passanten haben einen bewusstlosen Rennradfahrer neben einer Straße bei Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) entdeckt. Der 65-Jährige hatte ersten Ermittlungen zufolge das Gleichgewicht verloren, als er während der Fahrt nach seiner Trinkflasche greifen wollte, wie die Polizei mitteilte.

Dabei sei er am Montagmittag gestürzt und habe sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Ersthelfer kümmerten sich den Angaben nach um den Mann, bevor der Rettungsdienst ihn ins Krankenhaus brachte. Laut Polizei trug der Radfahrer keinen Helm.