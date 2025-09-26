Schulbus prallt gegen geparktes Auto - vier Kinder verletzt

Sieben Menschen sind beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem geparkten Auto in Kammerstein (Landkreis Roth) verletzt worden, darunter vier Kinder im Grundschulalter. Die 52 Jahre alte Fahrerin verlor vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Der Kleintransporter geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen ein geparktes Auto und kippte auf die Seite.

Ersthelfer, die das Geschehen beobachtet hatten, verschafften sich Zugang zu dem Schulbus und begannen sofort mit der Reanimation der 52-Jährigen. Die eintreffenden Rettungskräfte setzten diese erfolgreich fort.

In dem geparkten Auto saß eine 48 Jahre alte Frau, die mittelschwer verletzt wurde. Die 25 Jahre alte Beifahrerin des Schulbusses sowie die vier Schulkinder erlitten leichte Verletzungen. Laut einem Polizeisprecher kamen die drei Erwachsenen sowie ein Kind ins Krankenhaus.